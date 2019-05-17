Промышленную добычу кеты запретят летом на реке Амур

На Камчатке прошло заседание Дальневосточного научно-промыслового совета, где была принята стратегия промысла лососей на этот год. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Росрыболовстве, на реке Амур и в Амурском лимане полностью будет запрещён промышленный лов летней кеты.

Серьёзно ограничена добыча осенних лососей в нескольких районах. Промышленники смогут работать только в Ульчском и Николаевском районах. Комсомольский, Нанайский, Амурский и Хабаровские районы остались открытыми исключительно для рыбаков-любителей, включая физических лиц из числа КМНС.

Лососевая путина на Дальнем Востоке пройдёт с 1 июня по 30 ноября. В этом сезоне учёные рекомендуют выловить 461 тыс. т тихоокеанских лососей.