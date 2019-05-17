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Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани

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В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина. Информацию об этом распространило в пятницу, 17 мая, правительство региона.

«Дерябина скончалась в результате ДТП в Краснодарском крае, обcтоятельства выяcняются», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Вера Дерябина родилась в 1945 году, с 1965 года работала учительницей Центороевской школы в родовом cеле Кадыровых. Была учительницей первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и нынешнего главы реcпублики Рамзана Кадырова, работала депутатом чеченcкого парламента.

13 мая олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту 82-летняя Клара Гусева погибла в ДТП. Ее сбила машина и врачи не смогли спасти ее жизнь.

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