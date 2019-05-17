Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове

Полицейский на легковом автомобиле 17 мая сбил насмерть 14-летнего пешехода. После этого машина сотрудника правоохранительных органов протаранила еще два авто.

«40-летний водитель, управляя автомобилем Kia Ceed, совершил наезд на 14-летнего мальчика, далее совершил столкновение с автомашинами Toyota Corolla и Hyundai Elantra. В результате ДТП от полученных травм несовершеннолетний пешеход скончался на месте», — цитирует «РИА Новости» выдержку из сообщения пресс-службы областного главка МВД. Отмечается, что виновник аварии является полицейским.

Начата проверка по факту ЧП. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели инцидента.

В МВД добавили, что если вина сотрудника правоохранительных органов будет доказана, то он будет уволен, а также понесет соответствующее наказание согласно закону.

Ранее 17 мая сообщалось, что в крупном ДТП в Волгограде пострадали 13 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.