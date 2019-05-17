Запчасти на 5 млн рублей украли в Благовещенске

В Благовещенске раскрыта кража со склада запчастей на сумму свыше 5,5 млн рублей. Злоумышленники представились сторожу работниками базы и взяли ключ.

«Они заранее наняли кран-манипулятор. С его помощью погрузили моторы и асфальтоукладчик и вывезли с территории базы», — рассказали asn24.ru в УМВД России по Амурской области.

Оперативники сначала установили личность одного из подозреваемых, а через некоторое время — еще двоих. Задержанные признали свою вину, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 38-летний житель Пскова за месяц украл больше трех тонн рельсов. Он отрезал рельсы с недействующего тупикового участка местной железной дороги и сдавал их в пункт приема черных металлов. Ущерб транспортной инфраструктуре оценили в 50 тыс. рублей.