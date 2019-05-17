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Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

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Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 17 мая, рассказал о том, кто стоит за убийством бывшего главы ДНР Александра Захарченко, пишет «РИА Новости».

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Глава парламента ДНР Денис Пушилин — о ситуации в республике после убийства Александра Захарченко

«Очень высокопоставленные [граждане Украины]. Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку. Уголовное дело, заведенное по данному вопросу, находится на особом контроле. Все виновные должны понести заслуженное наказание», — сказал он.

Пушилин добавил, что о полном раскрытии преступления говорить еще рано, ведется следствие. Он раскрыл, что установлена схема операции убийства Захарченко в плане ее подготовки и реализации.

Фамилии причастных к преступлению будут оглашены по окончании следственных действий, пишет «Газета.ру».

Глава ДНР погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. К настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Ими оказались украинские диверсанты и связанные с ними лица.

3 сентября в ФСБ России выразили уверенность, что к произошедшему причастны украинские спецслужбы. Также эту информацию подтвердил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

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