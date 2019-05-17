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Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в пятницу, 17 мая, подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

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Турчинов принял такое решение из-за того, что Петр Порошенко не смог переизбраться на второй срок. Он также отметил, что готов нести воинскую службу в любом подразделении или формировании. Турчинов добавил, что хочет и в дальнейшем защищать страну.

Он занимал свой пост с января 2015 года.

Ранее 17 мая в отставку подал глава МИД Украины Павел Климкин. Также свои посты покинули еще несколько высокопоставленных чиновников администрации Порошенко.

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