Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в пятницу, 17 мая, подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Турчинов принял такое решение из-за того, что Петр Порошенко не смог переизбраться на второй срок. Он также отметил, что готов нести воинскую службу в любом подразделении или формировании. Турчинов добавил, что хочет и в дальнейшем защищать страну.

Он занимал свой пост с января 2015 года.

Ранее 17 мая в отставку подал глава МИД Украины Павел Климкин. Также свои посты покинули еще несколько высокопоставленных чиновников администрации Порошенко.