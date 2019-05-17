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Глава РАН констатировал деградацию университетского образования

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что качество образования в вузах РФ деградирует, пишет в пятницу, 17 мая, «РИА Новости».

Ученых — тьма: в вузах началось масштабное обновление кадров
Ведущие российские университеты надеются выиграть в международной борьбе за лучших преподавателей

«Переживание и ухудшение по поводу, как нам кажется, значительной деградации нашего университетского образования. Мы же чувствуем, мы же работаем в институтах, мы же это видим — всё хуже и хуже становятся выпускники. Для тех нужд, для которых они нужны нам», — отметил он.

Сергеев также задался вопросом, почему не реформировали начальную школу, признав, что она «не дает основную часть человеческого капитала».

16 мая в России стартовал всемирный рекрутинг преподавателей и ученых для ведущих вузов. Талантливых сотрудников ищут в соцсетях и на специализированных онлайн-ресурсах — как отечественных, так и зарубежных.

Приглашение иностранцев стало возможным благодаря дополнительному финансированию в рамках госпрограммы поддержки ведущих вузов «5-100». По мнению экспертов, масштабное обновление кадров поможет выиграть в конкурентной борьбе на мировом рынке образовательных услуг.

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