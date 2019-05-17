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Матвиенко отметила готовность России к диалогу с США

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Москва готова к дальнейшему продолжению диалога с Вашингтоном, но говорить об изменении вектора в отношениях рано. Об этом в пятницу, 17 мая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам в Стамбуле.

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«Мы всегда говорили о том, что мы заинтересованы в восстановлении нормального диалога с Соединенными Штатами, согласовании, координации действий по тем острым региональным международным проблемам, которые без участия России и США невозможно решить», — цитирует председателя верхней палаты парламента «РИА Новости».

Говорить о смене вектора в отношениях двух стран пока рано, уточнила она.

«Давайте посмотрим по делам, как будут дальше развиваться события. Мы надеемся, что осознание приходит к США о том, что дальше загонять в угол российско-американские отношения — это уже опасно для международной стабильности», — приводит ее слова «Интерфакс».

14 мая президент РФ Владимир Путин заявил на встрече госсекретарем США Майком Помпео в Сочи о настрое России на восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Путин выразил надежду на то, что визит Помпео пойдет на пользу восстановлению связей РФ и США, а сам госсекретарь будет активно этому способствовать.

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