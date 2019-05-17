Профицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2019 года составил 2,1% ВВП

Министерство финансов России сообщило, что профицит федерального бюджета страны за январь–апрель 2019 года составил 683,357 трлн рублей — 2,1% ВВП. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Минфина.

Расходы федерального бюджета составили 5,676 трлн рублей.

Самыми большими по расходной статье стали затраты на соцполитику — 1,766 трлн рублей, национальную оборону — 1,120 трлн рублей, нацбезопасность и правоохранительную деятельность — 565,841 млрд рублей и экономику — 454,919 млрд рублей.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба — 4,166 трлн рублей. Федеральная таможенная служба направила в бюджет 1,824 трлн рублей.

Ранее 14 мая в Счетной палате сообщили, что в связи с более жестким контролем за плательщиками неналоговых сборов федеральный бюджет пополнится более чем на 40 млрд рублей.