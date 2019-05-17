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Аэропорт Симферополя в «Ночь музеев» покажет свыше 10 единиц спецтехники

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Аэропорт Симферополя подготовил для гостей акции «Ночь музеев» выставку специализированной аэродромной техники. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что аэропорт Симферополь участие в акции «Ночь музеев» принимает впервые. Гости выставки смогут увидеть современные и ретромашины, которые разместят около аэровокзала, пишет сайт kp.ru.

В частности, посетителям покажут спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судов, самолетный и багажный тягачи, амбулифт, погрузчик для контейнеров, спецтехнику по уборке аэродрома.

Акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в 13-й раз. В 2018 году участие в ней приняли больше 2 млн человек. В этом году присоединиться к акции планирует каждый шестой россиянин.

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