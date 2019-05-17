Эксперт предсказал будущее аккаунтов «сердитой кошки» Grumpy Cat в соцсетях

Официальные страницы в соцсетях знаменитой «сердитой» кошки по кличке Grumpy Cat продолжат обновляться, потому что животное давно уже стало брендом, рассказал «Известиям» управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов.

Кошка, известная по многочисленным интернет-мемам, скончалась во вторник, 14 мая, в возрасте семи лет. Причиной смерти послужили осложнения после инфекции мочевыводящих путей.

«Помимо того, что она была нашей малышкой и уважаемым членом семьи, Grumpy Cat помогала миллионам людей по всему миру улыбаться даже в трудные времена. Ее душа будет жить везде благодаря ее поклонникам», — говорится в сообщении владельцев питомца.

«Эта кошка, конечно, давно уже не кошка, а бренд. И никто не откажется от этого бренда даже после смерти», — заявил Денис Терехов.

Только в Instagram на аккаунт питомца подписано 2,5 млн подписчиков, а в Facebook — более 8 млн.

Эксперт предсказал, что интерес к аккаунтам Grumpy Cat будет падать. В то же время он полагает, что у хозяев кошки достаточно контента, чтобы долгие годы поддерживать страницы.

Аккаунтов мертвых людей в соцсетях с каждым годом становится всё больше. По заявлению родственников социальные сети делают специальные пометки в профиле, что это — аккаунт умершего человека, сказал Терехов.

«Но, как правило, про аккаунт просто забывают, и он в каком-то смысле умирает тоже. Если никто ничего не постит, значит, нет поводов что-то лайкать, значит, постепенно этот профиль исчезает из индексации и не отражается в ленте друзей», — заключил эксперт.

Grumpy Cat, чья настоящая кличка — Соус Тардар, родилась в начале апреля 2012 года. Спустя несколько месяцев после ее рождения брат хозяйки животного опубликовал ее снимок на Reddit.

Животное прославилось благодаря своей нахмуренной морде, вызванной прикусом. Хмурый взгляд питомца быстро покорил интернет-пользователей, за что ее прозвали самой сердитой кошкой.

В январе 2018 года стало известно, что хозяйка самой «сердитой» кошки в мире Табата Бандесен отсудила у американского производителя напитков $710 тыс.