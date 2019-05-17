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Медведев заявил о неудовлетворительном состоянии домов престарелых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Дома престарелых в России находятся в неудовлетворительном состоянии, необходимо навести порядок в этой системе. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Нам, конечно, нужно наводить порядок в домах-интернатах, пансионатах для престарелых», — сказал премьер в ходе совещания по реализации программы «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография».

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Характерной проблемой для таких учреждений является наличие очередей, отметил он. Необходимо подготовить программу восстановления сетей домов-интернатов, передает 17 мая «Интерфакс». «Потому как эта система в значительной степени у нас за последние годы деградировала», — пояснил Медведев.

Софинансировать программы регионов, направленные на безопасные и комфортные условия в сфере социального обслуживания, будет федеральный центр, подчеркнул он. За шесть лет проектом «Старшее поколение» предусмотрен ввод в строй около ста жилых зданий. По словам Медведева, это поможет не только ликвидировать очереди, но и переселить пенсионеров из старых помещений в современные.

Ранее в мае сообщалось, что, по данным Росстата, почти 9 млн граждан России старше 15 лет — чуть меньше 6% — ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи. При этом служба социальной помощи на дому сейчас оказывает такие услуги лишь 1,5 млн человек.

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