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Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Российская редакция журнала Forbes изучила годовые отчеты 100 компаний с самой большой по итогам 2018 года капитализацией, выбрав 25 из них, где топ-менеджмент получил наибольшие выплаты. Согласно подсчетам, эти организации потратили на выплату премий руководству в общей сложности 54,5 млрд рублей.

Уточняется, что в подсчетах были учтены зарплаты, бонусы и премии по итогам работы за год. Однако не учитывались выплаты, рассчитанные исходя из уровня капитализации компании, а также доход, полученный топ-менеджерами от владения акциями. Лидером стала горно-металлургическая компания (ГМК) «Норильский никель», выплатившая 6,8 млрд рублей 23 сотрудникам.

В общей же сложности больше всего выплат получили представители нефтегазового сектора (на них пришлось 17,3 млрд рублей), банки (9,6 млрд рублей) и металлургические компании (9,4 млрд рублей).

18 апреля журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России. Журналисты оценили суммарное состояние 200 богатейших бизнесменов в $496 млрд.

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