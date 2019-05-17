Во Владимирской области произошло «мыльное» ДТП

МВД по Владимирской области проверяет действия инспекторов в масштабном ДТП. На междугородней трассе разлились бочки с жидким мылом. Ждать сотрудников ГИБДД пришлось почти полчаса, но и с прибытием инспекторов ситуация на трассе не изменилась. Опасное место с разлитым мылом не оцепили, водителей не предупредили. На скользком покрытии машины продолжали попадать в аварии.