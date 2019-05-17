Виктор Христенко: турнир на ПМЭФ важен для развития гольфа в России

Международный турнир по гольфу SPIEF Golf Cup пройдет 8 июня в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума.

«Гольф-турнир уже стал одной из традиций ПМЭФ, — подчеркнул президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко. — В турнире 2018 года приняли участие более 100 гольфистов и гостей ПМЭФ из 9 стран. По нашим ожиданиям, в этом году SPIEF Golf Cup нарастит обороты и станет еще более масштабным событием. Гольф для России — сравнительно молодой вид спорта. Для его развития необходимы новые достижения и знаковые события, которые будут способствовать популяризации и увеличению количества вовлеченных в индустрию людей. В этой связи Ассоциация гольфа России заинтересована в сотрудничестве с фондом «Росконгресс». SPIEF Golf Cup выполняет важную функцию для развития всей гольф-отрасли в России. При этом турнир полностью соответствует задачам форума, создает пространство доверия для формирования спортивных, личных и деловых контактов».

Организаторами турнира выступили фонд «Росконгресс», Ассоциация гольфа России и компания «Гольф Эстейт». Соревнования вновь примет гольф-клуб «Петергоф», расположенный в 25 минутах от международного аэропорта Пулково и всего в нескольких минутах от знаменитого фонтанного ансамбля «Петергоф», Константиновского дворца и парка «Александрия». Над стратегической и панорамной составляющими первого в Санкт-Петербурге 18-луночного гольф-поля трудились известные архитекторы Грег Норман и Стив Форрест, что является гарантом увлекательного гольфа для игроков любого уровня.

Урок гольфа для участников и гостей турнира проведут старший тренер сборной России по гольфу Игорь Ивашин, действующие чемпионы России по гольфу Екатерина Малахова и Артемий Яловенко. Кроме этого, в развлекательную программу SPIEF Golf Cup включены кулинарные мастер-классы, дегустации, выступления музыкантов, интерактивы и лотерея от партнеров.

Подробная информация о турнире SPIEF Golf Cup доступна на сайте ПМЭФ в разделе «Спортивная программа» и Личном кабинете участника.