Прямой эфир

Назван лучший ресторан по версии премии TimeOut

0
blok.restaurant
Фото: blok.restaurant
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге подвели итоги ресторанной премии TimeOut за 2018 год. Лучшим заведением в номинации Fine Dining признан мясной ресторан «Блок», расположенный в Таврическом саду, на крыше шоу-пространства «Ленинград Центр».

Заведение победило как в голосовании гостей, так и по выбору экспертов. Ранее «Блок» также получил премию первого профессионального конкурса отелей и ресторанов HORECA UP ultra professional в номинации «И рыба, и мясо». Его сомелье Анна Бужинская вошла в тройку лучших петербургских специалистов.

Победители премии определяются голосованием гостей, проходящим на сайте. Оно завершилось 10 мая. Кроме того, свой выбор делает и жюри, состоящее из профессионалов ресторанной отрасли, журналистов и блогеров. В этом году награда вручалась более чем в 20 номинациях.

«Для нас большая честь получить награду сразу в двух категориях. Приятно осознавать, что работа команды была отмечена как гостями, для которых мы продолжаем совершенствоваться ежедневно, так и авторитетными экспертами индустрии. Премия TimeOut — прекрасная возможность для рестораторов заявить о своих проектах, обратить внимание на их преимущества, для города — красивый рассказ о гастрокультуре Петербурга, ее трендах и перспективных направлениях»,— прокомментировала успех генеральный директор ресторана «Блок» Ольга Белоус.

Ресторанная премия TimeOut учреждена одноименным журналом. Первое вручение прошло в Лондоне 20 лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России задумались о введении платного заказа столиков
В Абрау-Дюрсо составили гастрономическую карту Кавказа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017