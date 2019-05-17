Назван лучший ресторан по версии премии TimeOut

В Санкт-Петербурге подвели итоги ресторанной премии TimeOut за 2018 год. Лучшим заведением в номинации Fine Dining признан мясной ресторан «Блок», расположенный в Таврическом саду, на крыше шоу-пространства «Ленинград Центр».

Заведение победило как в голосовании гостей, так и по выбору экспертов. Ранее «Блок» также получил премию первого профессионального конкурса отелей и ресторанов HORECA UP ultra professional в номинации «И рыба, и мясо». Его сомелье Анна Бужинская вошла в тройку лучших петербургских специалистов.

Победители премии определяются голосованием гостей, проходящим на сайте. Оно завершилось 10 мая. Кроме того, свой выбор делает и жюри, состоящее из профессионалов ресторанной отрасли, журналистов и блогеров. В этом году награда вручалась более чем в 20 номинациях.

«Для нас большая честь получить награду сразу в двух категориях. Приятно осознавать, что работа команды была отмечена как гостями, для которых мы продолжаем совершенствоваться ежедневно, так и авторитетными экспертами индустрии. Премия TimeOut — прекрасная возможность для рестораторов заявить о своих проектах, обратить внимание на их преимущества, для города — красивый рассказ о гастрокультуре Петербурга, ее трендах и перспективных направлениях»,— прокомментировала успех генеральный директор ресторана «Блок» Ольга Белоус.

Ресторанная премия TimeOut учреждена одноименным журналом. Первое вручение прошло в Лондоне 20 лет назад.