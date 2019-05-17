В ДНР посмертно наградили фотожурналиста Андрея Стенина Георгиевским крестом

Фотокорреспондент «РИА Новости» Андрей Стенин, погибший в 2014 году Донецке, посмертно удостоен Георгиевского креста 4 степени в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Решение о награждении журналиста принял глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, в республике не могли не отметить Андрея Стенина именно той наградой, которая присуждается в основном военнослужащим за подвиги.

«То, что делал Андрей — это действительно подвиг. Если бы не его поступки, его действия, то многих кадров мир бы не увидел», — цитирует Пушилина «РИА Новости».

Орден вручили директору объединенной дирекции фотоинформации Александру Штолю на церемонии в МИА «Россия сегодня». Перед церемонией Пушилин ознакомился с работами Стенина на фотовыставке у входа в агентство.

В 2014 году президент России Владимир Путин посмертно наградил Стенина орденом Мужества, напоминает телеканал «Звезда».

21 апреля жители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) почтили память российского фотокорреспондента Андрея Стенина, который пять лет назад был убит украинскими военными в окрестностях города Снежного. В мероприятиях приняла участие мать журналиста Вера Стенина. В память о сыне у места его гибели она посадила две березы.