Мавзолей Ленина закроют для посетителей на один день

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посетителей 19 мая. Об этом 17 мая сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Допуск посетителей ограничат в связи с проведением мероприятий на Красной площади, пишет RT.

Ранее на сайте КПРФ появилась информация о том, что 19 мая на Красной площади пройдет церемония приема в ряды пионеров свыше 4 тыс. школьников, пишет РИАМО. Это будут учащиеся из Москвы, Московской области, Северо-Кавказского и Центрального округов.

В рамках мероприятия пройдет торжественная линейка по случаю 95-й годовщины присвоения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, пишет «Федеральное агентство новостей».