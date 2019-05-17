Прямой эфир

Мавзолей Ленина закроют для посетителей на один день

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посетителей 19 мая. Об этом 17 мая сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Допуск посетителей ограничат в связи с проведением мероприятий на Красной площади, пишет RT.

Ранее на сайте КПРФ появилась информация о том, что 19 мая на Красной площади пройдет церемония приема в ряды пионеров свыше 4 тыс. школьников, пишет РИАМО. Это будут учащиеся из Москвы, Московской области, Северо-Кавказского и Центрального округов.

В рамках мероприятия пройдет торжественная линейка по случаю 95-й годовщины присвоения Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, пишет «Федеральное агентство новостей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов
Яблоневый сад появится в центре Москвы к фестивалю «Николин день»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017