Водопровод отремонтируют в Орловской области по решению суда

В Кромском районе Орловской области суд обязал администрацию Большеколчевского сельского поселения отремонтировать водопровод. Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

Обращения по вопросам качества воды в домах деревни Малая Колчева неоднократно поступали в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Судом был установлен факт поставки питьевой воды ненадлежащего качества и обязал администрацию устранить нарушения, пишет InfoOrel.ru.

Кроме того, суд обязал заменить пять участком водопроводной сети в поселке городского типа Кромы. Завершить работы необходимо до 31 декабря 2020 года.

Решение суда попытались оспорить, но судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменений.