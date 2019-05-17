Шойгу указал на многочисленные ошибки в учебниках географии

Учебники по географии в настоящее время несовременны и переполнены фактическими ошибками. Об этом заявил президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

По его словам, РГО вместе с коллегами из Минпросвещения займется школьным географическим образованием. «Русское географическое общество вместе с экспертами, учителями, родителями и учениками подготовило ряд важнейших предложений в этой области», — цитирует его 17 мая ТАСС. «Представьте себе, в тех материалах, что выборочно проверяли эксперты РГО, счет ошибок шел на тысячи!» — сказал глава РГО.

Поручения президента РФ по вопросам популяризации географии имеют беспрецедентный характер, подчеркнул Шойгу. Важнейшим стало включение предмета в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей.

По его словам, очевидно, что для крайне разнообразного с точки зрения природных, культурных, национальных особенностей государства мира двойка по географии — прямой путь к деградации. Шойгу выразил сожаление слабыми знаниями в этой области у школьников и студентов.

«Одна из причин в том, что сейчас знание географии не требуется при поступлении в вузы», — пояснил глава РГО

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки России вместе с Русским географическим обществом и Российским союзом ректоров проработать возможность включения географии в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей. Также кабмину поручено установить профессиональный праздник — День географа, предусмотрев его празднование 18 августа, в день основания Русского географического общества.