Вологжанин принял незнакомца за коллектора и до смерти избил его

В Вологде будут судить местного жителя, который до смерти избил битой незнакомца, которого принял за коллектора. 31-летнего мужчину обвинили в причинении смертельной черепно-мозговой травмы.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета России, инцидент произошел 3 февраля в квартире на Советском проспекте. Обвиняемый, будучи нетрезвым, поссорился с пришедшим к нему 40-летним мужчиной. Конфликт закончился тем, что хозяин квартиры схватил биту и несколько раз ударил оппонента по затылку.

На допросе обвиняемый рассказал, что пострадавший, явившись к нему домой, представился коллектором и потребовал вернуть долг компании микрозаймов. По словам вологжанина, он не знал, чего ожидать от незнакомца, и схватился за биту. Мужчина признался, что не хотел убивать визитера, поэтому после избиения сам вызвал скорую помощь.

Об обвиняемом известно, что ранее был судим за разбой. Что касается потерпевшего, то установить его связь с какими-либо микрофинансовыми организациями следователям не удалось: официально он нигде не работал.

Уголовное дело направили в суд, обвиняемого заключили под стражу. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

15 мая сообщалось, что воронежский суд вынес приговор четверым молодым людям, которые избили распространителя наркотиков битой и отрезали ему палец. В общей сложности осужденные получили более 24 лет тюремного заключения.