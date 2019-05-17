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Два человека пострадали при столкновении грузовика и «УАЗа» на Урале

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В Челябинской области столкнулись грузовик Hino и «УАЗ». Пострадали два человека, которые находились во внедорожнике.

Как рассказали сайту 1obl.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, авария произошла на трассе М-5 «Урал». По предварительной информации, оба участника аварии двигался в попутном направлении в сторону Башкирии. Один из автомобилей пошел на обгон, но из-за дождя не смог завершить маневр и столкнулся с попуткой.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир «УАЗа». Отмечается, что у первого характер повреждений незначительный, пассажир получил более серьезные травмы.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. В числе версий значится техническая неисправность транспорта или невнимательность водителя.

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