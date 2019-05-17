Глава ЛНР заявил об ажиотаже на получение российских паспортов

Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал об ажиотаже на получение российских паспортов. По его словам, очередь расписана до конца июня.

«Существуют определенные квоты на получение российских паспортов - 500 паспортов в день, но практическим все граждане республики желают быть гражданами РФ», — передает ТАСС.

Также повышенный интерес наблюдается в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам главы республики , почти за месяц было принято порядка 2,5 тыс. заявлений.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Как подчеркнули в пресс-центре МИД России, жители Донбасса смогут запрашивать российское гражданство без отказа от украинского при наличии последнего.

Позднее в тот же день российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены. При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Действующий президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, раскритиковал решение Москвы, поручив министерству иностранных дел страны инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения решения России об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Кроме того, он призвал усилить международные санкции против РФ из-за принятого закона.

В свою очередь, победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский за несколько дней до голосования, которое состоялось 21 апреля, заявил в интервью РБК Украина, что он против предоставления особого статуса Донбассу в будущем. По его мнению, решение конфликта на юго-востоке страны не будет быстрым. Кроме того, политик заявил, что в случае избрания не будет подписывать закон об амнистии для тех, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе.