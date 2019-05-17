В Совете ЕС назвали условия введения санкций за кибератаки

Совет Евросоюза принял решение о вводе санкций против физических и юридических лиц, ответственных за «кибератаки против третьих стран», в частности, США, и международных организаций. Речь идет о запрете на въезд и заморозке банковских активов.

Как уточняется в распространенном в пятницу, 17 мая, заявлении Совета ЕС, разработан юридический механизм введения санкций в ответ на масштабные кибератаки.

Под санкции попадают кибератаки, «оказывающие существенное воздействие», уточняется в сообщении.

10 мая в министерстве юстиции США рассказали, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек. В декабре 2018 года минюст США обвинил двух гражданКитайской Народной Республики в атаках на сайты десятков американских компаний.