Прямой эфир

В Совете ЕС назвали условия введения санкций за кибератаки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Евросоюза принял решение о вводе санкций против физических и юридических лиц, ответственных за «кибератаки против третьих стран», в частности, США, и международных организаций. Речь идет о запрете на въезд и заморозке банковских активов.

Как уточняется в распространенном в пятницу, 17 мая, заявлении Совета ЕС, разработан юридический механизм введения санкций в ответ на масштабные кибератаки.

Под санкции попадают кибератаки, «оказывающие существенное воздействие», уточняется в сообщении.

10 мая в министерстве юстиции США рассказали, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек. В декабре 2018 года минюст США обвинил двух гражданКитайской Народной Республики в атаках на сайты десятков американских компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большинство организаций в мире оказались не готовы к кибератакам
Трамп продлил действие режима ЧП в связи с угрозой кибератак

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017