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Выставку сибирских валенок организовали в Брянске

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Выставка «Сибирский валенок» открылась в Брянском городском выставочном зале. Там демонстрировались не только экземпляры этой исконно русской обуви, но также скульптурные композиции и живопись.

Свои работы представили заслуженный художник России, скульптор Леонтий Усов и живописец, график Юрий Землянухин.

Так, Усов, чьи скульптуры находятся в десятках музеев России и мира, считает своей визитной карточкой именно изваяние валенка. Он уверен, что в русском валенке «отражена история народа», отмечает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области впервые провели фестиваль русского валенка. Он состоялся в селе Инжавино в рамках масленичных гуляний.

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