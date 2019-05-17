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Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения

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Фото: РИА Новости/Болат Шайхинов
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Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, которому 17 мая исполнилось 66 лет. Свое поздравление глава государства выразил коллеге в ходе телефонного разговора, отмечается на сайте Кремля.

Беседа также носила и деловой характер. «Условлено о ближайших контактах, в том числе в ходе предстоящего в конце мая в Нур-Султане юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета», — говорится в сообщении.

3 мая действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым зарегистрированным кандидатом для участия в президентских выборах 9 июня, напоминает телеканал «Звезда». Соответствующее постановление приняла ЦИК страны.

К настоящему моменту документы о регистрации в качестве кандидатов подали девять человек.

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