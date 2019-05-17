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В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

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Фото: ТАСС/Алексей Колчин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.

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«В данном случае они прислушались в том числе и к мнению главы государства», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга в пятницу, 17 мая.

Песков отметил, что Путин не вмешивался в ситуацию, а лишь отвечал на вопросы журналистов по данной теме. По его словам, поводить опрос жителей или референдум решают должны решать местные власти.

«Не может Кремль принимать решение о референдумах или вопросах», — добавил он.

16 мая президент РФ Владимир Путин на заседании медиафорума ОНФ предложил опросить жителей района для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера. Как подчеркнул глава государства, мнение местных нельзя игнорировать. Опрос, по оценкам главы администрации Александра Высокинского, займет около 20 дней.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят акции протеста, связанные со строительством храма святой Екатерины в сквере возле драмтеатрa. Местные жители протестуют против застройки сквера, объясняя свою позицию тем, что ради возведения церкви придется вырубить деревья. По данным городских властей, при принятии решения о строительстве в феврале 2019 года было учтено мнение горожан и соблюдены все необходимые процедуры.

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