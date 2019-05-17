Прямой эфир

Отопление возобновят в некоторых зданиях Сыктывкара

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В администрации Сыктывкара подписано постановление о возобновлении отопительного сезона. Подача тепла начнется для объектов социально-культурной сферы в момент похолодания.

По данным мэрии, возобновление подачи тепла потребуется при понижении температуры воздуха ниже нормативных значения. Об этом пишет ИА «Комиинформ». Постановление коснется только социальных и культурных учреждений.

Отопление отключили в Сыктывкаре перед майскими праздниками. 16 мая подача отопления была возобновлена в Сыктывдинском районе. Это связано с тем, что в ближайшую неделю возможно похолодание до -1 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду с небольшой облачностью
К отопительному сезону в Москве подготовят свыше 16 тыс. км теплосетей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017