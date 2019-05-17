Отопление возобновят в некоторых зданиях Сыктывкара

В администрации Сыктывкара подписано постановление о возобновлении отопительного сезона. Подача тепла начнется для объектов социально-культурной сферы в момент похолодания.

По данным мэрии, возобновление подачи тепла потребуется при понижении температуры воздуха ниже нормативных значения. Об этом пишет ИА «Комиинформ». Постановление коснется только социальных и культурных учреждений.

Отопление отключили в Сыктывкаре перед майскими праздниками. 16 мая подача отопления была возобновлена в Сыктывдинском районе. Это связано с тем, что в ближайшую неделю возможно похолодание до -1 градуса.