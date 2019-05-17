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В Москве создали интерактивную карту с адресами летних кафе

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Для жителей и гостей столицы создали интерактивную карту с адресами кафе с летними верандами. Об этом 17 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

Всего на карту нанесли около 2,9 тыс. адресов, больше половины из которых находятся в Центральном округе города. На портале открытых данных при помощи специальных фильтров пользователи смогут легко найти заведения для трапезы на свежем воздухе в любом округе Москвы, пишет «Федеральное агентство новостей».

Летние веранды начали работать в столице с 1 апреля и будут закрыты только к 1 ноября. Город бесплатно предоставил участки земли кафе, ресторанам и закусочным, уточняет телеканал «360». В настоящее время в городе действуют свыше 12 тыс. заведений общественного питания, что вдвое больше, чем 10 лет назад.

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