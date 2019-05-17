Производство молока планируют увеличить на Ставрополье на треть

В Ставропольском крае планируют увеличить производство молока на 33% за пять лет. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров во время экономической части своего ежегодного послания депутатам краевой Думы.

По его словам, к обозначенному в майском указе президента 2024 году производство молока в Ставропольском крае должно вырасти на 33%, а мяса — на 20%, пишет NewsTracker.

Губернатор рассказал, что Ставрополье занимает лидирующие позиции по многим показателям в сфере агропромышленного комплекса. Четверть всей российской баранины и 16% помидоров производят ставропольские аграрии.

За последние пять лет на территории края открылись 44 новых сельхозпредприятия. Владимиров отметил, что потенциал развития агропромышленного комплекса в регионе не исчерпан.