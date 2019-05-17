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Россия ответит на санкции США в отношении спецотряда «Терек»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Москва будет придерживаться принципа взаимности, требующего определенных контрмер, в ответ на введение санкций в отношении бойцов спецотряда быстрого реагирования «Терек» из Чечни. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы», — отметил 17 мая представитель Кремля, говоря о возможном ответе на американские санкции.

Накануне Вашингтон добавил в санкционный список по «закону Магнитского» специальный отряд быстрого реагирования «Терек» из Чечни и пятерых граждан России. В список попали бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов — командующий «Терека».

«Акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян США приняли в декабре 2012 года. В список санкций по «закону Магнитского» Соединенные Штаты вносят иностранных физических лиц, а также организации, которые считают причастными к нарушению прав человека и коррупции.

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