Россия ответит на санкции США в отношении спецотряда «Терек»

Москва будет придерживаться принципа взаимности, требующего определенных контрмер, в ответ на введение санкций в отношении бойцов спецотряда быстрого реагирования «Терек» из Чечни. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы», — отметил 17 мая представитель Кремля, говоря о возможном ответе на американские санкции.

Накануне Вашингтон добавил в санкционный список по «закону Магнитского» специальный отряд быстрого реагирования «Терек» из Чечни и пятерых граждан России. В список попали бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов — командующий «Терека».

«Акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян США приняли в декабре 2012 года. В список санкций по «закону Магнитского» Соединенные Штаты вносят иностранных физических лиц, а также организации, которые считают причастными к нарушению прав человека и коррупции.