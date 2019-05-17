В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная «дачной амнистии»

21 мая в 13:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция на тему «Итоги и перспективы «дачной амнистии»: как земельное законодательство отражается на жизни дачников».

Участники мероприятия:

Анна Кузнецова, начальник отдела кадастрового учета и регистрации прав управления Росреестра по Московской области;

Карина Резник, начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Московской области;

Людмила Голосова, председатель профсоюза садовников России.

К участию также приглашены: представители ФНС, эксперты отрасли.

C 1 марта 2019 года вступили в силу новые правила строительства домов на загородных участках. До сих пор в рамках «дачной амнистии» строить жилые объекты на таких объектах, а также вводить их в эксплуатацию и оформлять в собственность можно было по упрощенной схеме. Теперь в отношении зданий, которые только планируется построить, действуют новые требования.

Весной 2019 года аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу. Число желающих продать собственный загородный дом растет, купить — наоборот, сокращается, констатируют аналитики. По их мнению, это одно из следствий дачной амнистии: в будущем по новым правилам за дом придется платить налог.

В ходе дискуссии гости обсудят следующие вопросы:

последние изменения дачного законодательства и их влияние на жизнь российских дачников

какие результаты дала «дачная амнистия» и нужно ли ее продлевать;

как изменилась ситуация на рынке недвижимости с момента окончания срока действия «амнистии» и какие реальные угрозы стоят перед владельцами участков.

Закон о «дачной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2006 года. Ее срок истек 1 марта этого года. За весь период действия «дачной амнистии» в упрощенном порядке зарегистрировано около 13,5 млн прав на объекты недвижимости. При этом депутатами Государственной Думы был поднят вопрос о продлении «дачной амнистии». Позднее в ходе отчета 17 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о возможности продления «амнистии».

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