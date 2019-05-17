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Подростка будут судить за ДТП с двумя погибшими в Мурманской области

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В Мурманской области завершено расследование уголовного дела по факту ДТП с участием угнанного автомобиля, за рулем которого находился подросток. В результате аварии погибли два человека.

По данным следствия, несовершеннолетний 2001 года рождения получил свободный доступ к автомобилю «Лада», который владелец пригнал на мойку. Вместе со своим знакомым подросток угнал машину. Они встретили двух знакомых и отправились в сторону 16 км подъезда к Североморску. При этом подросток, находившийся за рулем, превышал допустимую скорость и был в состоянии опьянения, пишет ИА «Би-порт».

«Лада» столкнулась с тремя автомобилями. Двое несовершеннолетних пассажиров машины скончались на месте, третий пассажир получил тяжкий вред здоровью. Подозреваемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.

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