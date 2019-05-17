Госпитальную школу для онкобольных детей откроют в Ижевске

В Ижевске (Удмуртская Республика) планируют открыть госпитальную школу для онкобольных детей. Церемония открытия назначена на 22 мая.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, учреждение создано на базе республиканской детской клинической больницы, в отделение онкогематологии которой проходят лечение дети до 18 лет. Специально оборудованный класс позволит детям совмещать реабилитацию и учебу, пишет ИА «Сусанин».

Госпитальная школа станет региональной площадкой проекта «УчимЗнаем». Преподавать в ней будут педагоги образовательного комплекса «Гармония – школа № 97».

Федеральный проект «УчимЗнаем» реализуется в России шесть лет. В Ижевске он стартовал в ноябре 2018 года.