Граффити с основоположником телефонии Беллом появится в Брянске

В Брянске возле государственного технического университета может появиться граффити с основоположником телефонии Александром Беллом. В арт-объект превратят старый коммуникационный шкаф, который стоит возле одного из корпусов вуза.

Как говорится в паблике «Брянский урбанист», мимо старого ржавого шкафа каждый день проходят сотни студентов. Его можно облагородить, а также отдать дань памяти знаменитому ученому.

Инициативу поддержали многие пользователи. Они оставляют комментарии, что такой объект уж точно «не изуродуют расклейщики рекламы», он не будет бросаться в глаза и отлично дополнит красивый фасад одного из корпусов БГТУ.

Как ожидается, работы начнутся в июле 2019. Уже объявлен сбор средств на реализацию этой идеи, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось, что в Брянске по инициативе школьницы появится скейт-парк. Проект десятиклассницы включили в программу инициативного бюджетного финансирования.