Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с мотоциклом в Волгограде

На севере Волгограда столкнулись иномарка и мотоцикл. Один человек погиб, еще двое получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла в четверг, 16 мая, в 21:34 на Первой Продольной магистрали. По данным правоохранительных органов, 24-летний водитель автомобиля Ford Fiesta при повороте налево не пропустил мотоциклиста, который двигался по встречной полосе.

В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний водитель мотоцикла получил различные травмы, от которых скончался на месте. Также пострадали две девушки 23 и 24 лет, находившиеся в автомобиле. Обе были доставлены в медучреждение и госпитализированы.

5 мая в Волгограде столкнулись грузовик и пассажирский автобус. За медицинской помощью обратились по меньшей мере три человека.