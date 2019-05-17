Прямой эфир

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с мотоциклом в Волгограде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На севере Волгограда столкнулись иномарка и мотоцикл. Один человек погиб, еще двое получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла в четверг, 16 мая, в 21:34 на Первой Продольной магистрали. По данным правоохранительных органов, 24-летний водитель автомобиля Ford Fiesta при повороте налево не пропустил мотоциклиста, который двигался по встречной полосе.

В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний водитель мотоцикла получил различные травмы, от которых скончался на месте. Также пострадали две девушки 23 и 24 лет, находившиеся в автомобиле. Обе были доставлены в медучреждение и госпитализированы.

5 мая в Волгограде столкнулись грузовик и пассажирский автобус. За медицинской помощью обратились по меньшей мере три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мотоциклист сбил восьмилетнюю девочку под Волгоградом
Два человека погибли в ДТП в Волгоградской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017