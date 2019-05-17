Лавров и Маас обсудили пути выхода СЕ из кризиса

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Хельсинки, где прошла сессия Комитета министров Совета Европы. Министры обсудили ряд важных вопросов, в числе которых — пути выхода СЕ из кризиса.

Как сообщили в пятницу, 17 мая, в МИД России, министры обстоятельно проанализировали пути преодоления этого кризиса в свете решений, принятых на сессии.

«Затрагивались некоторые аспекты проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» в контексте принятой в Евросоюзе новой газовой директивы», — добавили в ведомстве.

В числе других тем, которые обсудили министры, были вопросы, касающиеся Венесуэлы, Сирии, Ирана и Украины. Помимо этого Лавров и Маас констатировали позитивную динамику российско-германского политического диалога.

Также министр иностранных дел ФРГ отметил, что Россия должна быть полноправным членом СЕ, соответственно, должна платить взносы.

«Место России — в Совете Европы, причем со всеми связанными с этим правами и обязанностями», — цитирует «Интерфакс» Мааса.

РФ не платит взносы в СЕ с 2017 года в связи с неучастием российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Депутаты ПАСЕ лишили российских представителей полномочий из-за ситуации на Украине.