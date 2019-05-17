Восемь человек отравились суши в Саратовской области

В Саратовской области восемь человек пострадали от кишечной инфекции. Все пациенты заболели после употребления роллов в суши-баре.

По данным Роспотребнадзора, продукция в кафе на проспекте Химиков в Энгельсе выработана «по нетрадиционной технологии». Об отравлениях сообщили восемь местных жителей. В помещении суши-бара началось эпидемиологическое расследование, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Деятельность заведения общепита приостановлена на пять суток.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области три человека отравились консервированными грибами.