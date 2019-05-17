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Суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда Порошенко из страны

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда с Украины действующего президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, главы кабмина Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщает пресс-служба суда.

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«Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в иске указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», а также судьи Верховного суда и члены ВККС (Высшей квалификационной коллегии судей. — Ред.)». — говорится в сообщении.

Отмечается, что иск подал известный блогер Александр Дубинский. Он просил суд признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины по отношению к людям, которые, по его словам, могли совершать коррупционные преступления. Также истец попросил признать незаконным бездействие Службы безопасности страны.

Иск был принят судом 26 апреля. Предполагается, что выезд закроют в течение года после президентских и парламентских выборов.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. В нем участвовали Владимир Зеленский и нынешний глава государства Петр Порошенко. По итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий первый претендент набрал 73,22% голосов, второй — 25,45%.

Срок полномочий Порошенко истекает в мае, инаугурация Зеленского намечена на 20 мая.

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