Матвиенко встретится в Стамбуле с Эрдоганом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в пятницу, 17 мая, переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О готовящихся переговорах сообщила на своем сайте канцелярия президента Турции. Встреча председателя верхней палаты российского парламента с турецким лидером пройдет в 14:30 по местному времени в особняке Вахдеттин.

«Делегация Совета Федерации во главе с В. Матвиенко находится в Турецкой Республике с официальным визитом», — говорится в сообщении на сайте верхней палаты российского парламента.

13 мая президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой. Лидеры обсудили нарушение боевиками режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, а также взаимодействие Москвы и Анкары по вопросу сирийского урегулирования.