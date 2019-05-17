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Матвиенко встретится в Стамбуле с Эрдоганом

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в пятницу, 17 мая, переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О готовящихся переговорах сообщила на своем сайте канцелярия президента Турции. Встреча председателя верхней палаты российского парламента с турецким лидером пройдет в 14:30 по местному времени в особняке Вахдеттин.

«Делегация Совета Федерации во главе с В. Матвиенко находится в Турецкой Республике с официальным визитом», — говорится в сообщении на сайте верхней палаты российского парламента.

13 мая президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой. Лидеры обсудили нарушение боевиками режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, а также взаимодействие Москвы и Анкары по вопросу сирийского урегулирования.

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