Память краеведа и писателя Сергея Панюшкина увековечат в Липецке
Власти Липецка решили увековечить память почетного гражданина города, участника Великой Отечественной войны, лауреата литературных премий, писателя, академика Сергея Панюшкина. Вопрос обсуждался на заседании постоянной парламентской комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. Инициатива принадлежит Липецкому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Как уточняет GOROD48, мемориальная доска будет установлена на доме, в котором жил Панюшкин. Мероприятие приурочат к 100-летию со дня рождения краеведа и писателя. Доску установят за счет внебюджетных средств. Также в комиссии не исключили проведения чтений, посвященных его памяти, различных мероприятий и конференций.
Сергей Парфирьевич Панюшкин родился 5 апреля 1919 года. Он был участником трех войн, издал более 30 книг поэзии и прозы. Также Панюшкин является составителем памятной краеведческой карты Липецкой области, редактором-составителем альманаха «Родники Липецкие». По его инициативе проводились Пушкинские праздники в селе Кореневщино.