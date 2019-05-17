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Память краеведа и писателя Сергея Панюшкина увековечат в Липецке

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Власти Липецка решили увековечить память почетного гражданина города, участника Великой Отечественной войны, лауреата литературных премий, писателя, академика Сергея Панюшкина. Вопрос обсуждался на заседании постоянной парламентской комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. Инициатива принадлежит Липецкому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Как уточняет GOROD48, мемориальная доска будет установлена на доме, в котором жил Панюшкин. Мероприятие приурочат к 100-летию со дня рождения краеведа и писателя. Доску установят за счет внебюджетных средств. Также в комиссии не исключили проведения чтений, посвященных его памяти, различных мероприятий и конференций.

Сергей Парфирьевич Панюшкин родился 5 апреля 1919 года. Он был участником трех войн, издал более 30 книг поэзии и прозы. Также Панюшкин является составителем памятной краеведческой карты Липецкой области, редактором-составителем альманаха «Родники Липецкие». По его инициативе проводились Пушкинские праздники в селе Кореневщино.

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