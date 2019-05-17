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Власти Рязани рассказали о «пропавшей» детской площадке за 4 млн

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Власти Рязани рассказали, куда делась детская площадка, которая должна была появиться в центре города и на строительство которой было потрачено 4 млн рублей. В мэрии города сообщили, что отдельные части этой площадки установили в разных местах.

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«Всё оборудование было установлено на территории рязанского МАУК «Лесопарк» еще в октябре прошлого года, чему есть свидетельства в виде фотоматериалов. Исключение составил детский комплекс «Космос», который был установлен на площади Соборной», — цитирует ТАСС сообщение мэрии.

Еще один элемент детской площадки, канатная конструкция «Трио», была демонтирована, с тем чтобы до 1 июня разместить ее на пляже у реки Старицы.

Как сообщалось 16 мая, об отсутствии детской площадки, на которую из городского бюджета выделили крупную сумму, журналисты пожаловались президенту России Владимиру Путину во время форума ОНФ. Глава государства назвал эту ситуацию криминальной историей и наглостью. Он призвал Следственный комитет России разобраться в ней.

В тот же день глава СКР Александр Бастрыкин поручил областному управлению организовать проверку.

«В ходе проверки следователи выяснят, как расходовались бюджетные средства, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц», — отметили в управлении.

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