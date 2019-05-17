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Курс бесплатных тренировок «Перезагрузка» начался в Оренбурге

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В Оренбурге начался интенсив-курс «Перезагрузка». Тренировки проводятся бесплатно, их организовал областной центр медпрофилактики совместно с местным медицинским университетом.

Комплексы занятий разработаны как для мужчин, так и для женщин. Они проводятся в спортивном комплексе «Гиппократ». Возраст занимающихся может быть разным. Программа включает 16 тренировок разного направления, в том числе аэробику, хореографию, силовые тренировки, самооборону, спортивные игры.

По словам врача по медицинской профилактике Ирины Милюковой, которые приводит ИА «Оренбуржье», с помощью этого курса специалисты хотят напомнить об эффективности физических упражнений как универсального средства оздоровления. Они рассчитывают на то, что каждый участник выберет физическую активность своим образом жизни.

Перед началом курса инструкторы определили, какую нагрузку давать каждому участнику. Курс рассчитан на шесть недель. Тренировки будут проходить раз в неделю, уточнили организаторы.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге открылись курсы правотворчества для молодежи. Они доступны для всех желающих.

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