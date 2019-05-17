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Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход. К живущим за чертой бедности себя причислили 49 парламентариев.

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По данным РБК, за год ничего не заработали некоторые представители Камчатского края, Якутии, Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, а также три парламентария из Северной Осетии — Алании. Отмечается, что одна из парламентариев — 28-летняя Дарья Украинцева из Новосибирского заксобрания — оказалась в отпуске по уходу за ребенком.

При этом депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш за год заработал три копейки. По его словам, ровно столько в прошлом году принес его бизнес. «Страна в жопе, и я вместе с ней», — рассказал он в своем обращении на YouTube.

Заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов отметил, что такие доходы депутатов — аномалия. «Есть депутаты, которые работают на оплачиваемой, постоянной основе, и те, кто работает непостоянно, и нулевой доход — это про тех, кто работает непостоянно и не имеет основного источника дохода», — сказал он журналистам.

По его словам, как правило, нулевой заработок указывают люди, объявившие личное банкротство, либо обладатели больших долгов или неплательщики алиментов.

20 февраля сообщалось, что в Госдуме начали разрабатывать законопроект, согласно которому депутатов будут лишать мандатов в случае сокрытия ими своих доходов. В случае принятия документа, парламентским комиссиям по проверке сведений могут дать право получать информацию об операциях, счетах и вкладах физлиц, составляющих банковскую, в том числе налоговую, тайну.

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