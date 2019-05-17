Нехватку унитазов и умывальников обнаружили в самарской колонии

В новокуйбышевской колонии № 3 не хватает унитазов и умывальников. Это выяснилось во время прокурорской проверки, которая выявила ненадлежащее исполнение законодательства в части материально-бытового и санитарно-гигиенического обеспечения осужденных.

Как уточняет НИА «Самара», надзорное ведомство уже вносило в адрес руководства колонии соответствующее представление, однако оно осталось без рассмотрения, а недостатки так и не были устранены.

В частности, прокуроры добивались, чтобы общежития, предназначенные для проживания осужденных, были обеспечены сантехникой из расчета один умывальник на 10 человек и один унитаз на 15 человек.

Во время проверки было установлено, что 10 из 14 отрядов сантехникой не оборудованы. К примеру, в одном из них на 100 человек приходится лишь шесть умывальников и четыре унитаза. Это является нарушением норм, прописанных в приказах Минюста РФ и ФСИН.

В феврале 2019 года сообщалось о конфликте и пожаре в самарской исправительной колонии № 5. В результате пострадало 15 осужденных.