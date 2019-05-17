Мотоциклист погиб в ДТП в Пензенской области

В Нижнеломовском районе Пензенской области в аварии погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в ночь на пятницу, 17 мая, в городе Нижний Ломов. По данным ГИБДД, 30-летний мужчина, управляя мотоциклом Nanfang, двигался по Московской улице, когда врезался в препятствие. Куда именно, не уточняется, пишет ИА «Пенза-пресс».

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил серьезные травмы, от которых скончался на месте.

По факту произошедшего организована проверка. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.