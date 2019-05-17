Более 30 многодетных семей получили жилье в Татарстане в 2019 году

В Республике Татарстан в 2019 году новое жилье получили 33 многодетные семьи, в которых воспитывается пять и более детей. Общая сумма направленных на эти цели средств составила свыше 155 млн рублей.

С 2007 по 2017 годы в рамках реализации программы жильем были обеспечены 365 многодетных семей, которые нуждались в улучшении жилищных условий. В общей сложности на эти цели было направлено более 1 млрд рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

За весь прошлый год жилье удалось предоставить 46 семьям, в которых воспитываются пять и более детей. Общая сумма финансирования составила 149 млн рублей.