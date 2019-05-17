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Снег и минусовую температуру пообещали в Челябинской области синоптики

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В предстоящие выходные, 18 и 19 мая, в Челябинской области ожидается похолодание. Температура может опуститься до -3 градусов, в некоторых районах пойдет град и выпадет снег. Об этом предупредили сотрудники регионального Гидрометцентра.

Кроме того, на севере и в горах области ветер усилится до 17 м/с. Температура опустится ниже нулевой отметки и в самом Челябинске. Тепло, установившееся в регионе в начале мая, вернется не раньше последней недели этого месяца, сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в Европейскую часть России в середине месяца придет похолодание и начнутся дожди. В Московском регионе ночью возможно понижение температуры до +1 градуса. На почве возможны заморозки.

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