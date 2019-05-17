Водитель автобуса заставил пассажиров идти пешком 3 км под Омском

В Большереченском районе Омской области пассажиры шли за автобусом около 3 км, опасаясь, что он провалится в грязь вместе с ними. Сообщение со ссылкой на очевидцев появилось в местном паблике в одной из соцсетей.

На опубликованных фото видно, как люди идут по грунтовой дороге. Несмотря на то что на самой дороге луж не видно, деревья на обочине стоят в воде. В комментариях к посту поясняется, что грунтовые воды расположены очень близко к поверхности земли.

Мнения пользователей по поводу решения водителя разделились: одни считают, что его можно понять, поскольку автобус мог застрять вдали от населенных пунктов, другие же указывают на то, что пассажиры заплатили за проезд и поэтому не должны преодолевать длинные расстояния собственными ногами, сообщает ИА «Город55».

Ранее сообщалось, что в Омске со всех школьных заборов должны спилить острые штыри. Об этом распорядилась мэр города Оксана Фадина после несчастного случая с ребенком.