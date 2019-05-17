Власти ЯНАО заплатят более 4 млн рублей за цветы для Салехарда

Из бюджета ЯНАО будет выделено 4,2 млн рублей на услуги по цветочному оформлению Салехарда и дальнейшему уходу за растениями. Такова стоимость контракта, условия которого размещены на сайте госзакупок.

Как говорится в материалах контракта, за эту сумму подрядчик должен разработать проект, посадить цветы, ухаживать за растениями и за клумбами. Общая площадь земельных участков — около 60 тыс. кв. м. Высадить планируется более 53 тыс. цветов.

Клумбы и цветы на них появятся в Салехарде с 15 по 25 июня. Впрочем, заказчик допускает, что сроки могут измениться из-за погоды. Растения высадят на территориях вокруг административных зданий Салехарда.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе окружного правительства, стоимость цветка, ухода за ним на протяжении летнего периода, а также его уборка составляет примерно 80 рублей.

Ранее сообщалось, что между Салехардом и Омском организовали пассажирские перевозки. Они начнутся 28 мая. Поездка на теплоходе продлится шесть дней.